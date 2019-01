Dronken vrouw (40) geraakt door zijspiegel Sander Bral

23 januari 2019

Op de Ekersesteenweg is in Ekeren is dinsdagochtend een vrouw lichtgewond geraakt bij een aanrijding. Een 28-jarige bestuurder reed op de Ekersesteenweg richting Noorderlaan toen hij een vrouw opmerkte die op het rechterbaanvak wandelde. De bestuurder probeerde nog uit te wijken, maar raakte de vrouw met zijn zijspiegel. De veertigjarige vrouw kwam ten val en raakte lichtgewond. Bij aankomst van de politie bleek de vrouw dronken, ze bevond zich op de rijbaan op het moment van de aanrijding.