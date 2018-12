Districtsbestuur met volledig nieuwe ploeg Alfons Schryvers

27 december 2018

In Ekeren is zowel het nieuwe districtscollege als het beleidsprogramma voorgesteld. Met uitzondering van districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) bestaat het districtscollege uit nieuwe gezichten. Onder de noemer “De toekomst verzEKEREN” blijft het districtsbestuur inzetten op vernieuwingswerken aan ondermeer de Ekerse stationsomgeving en het Van de Weyngaertplein.

De nieuwe N-VA, Open Vld en Sp.a coalitie heeft een meerderheid van 12 zetels op een totaal van 21. Voor de N-VA verdwijnen zowel Ludo Van Reusel als Sabine Coene uit het districtscollege. Zij worden vervangen door Annemie Plompen (45) en Marc Elseviers (52). Voor de Sp.a komt oud-districtsburgemeester Ronny Kruyniers (63) in het college. Mick De Maere (32), de enige verkozene van de Open Vld, mag meteen naar het college. De voorbije legislatuur heeft het district veel geïnvesteerd in openbaar domein en die inspanning wordt verder gezet. Op de planning staat ondermeer het aanpakken van het gevaarlijk kruispunt aan het kerkhof-Driehoekstraat, een fietsverbinding naar de haven, een fietsverbinding tussen Ekeren-Donk en de fietsostrade Antwerpen-Essen. Er komen volwaardige fietspaden in Schoonbroek, minstens tot aan de Kruisboogstraat. De Kapelsesteenweg, tussen Ekeren-Donk en de grens met Kapellen, moet deze legislatuur heraangelegd worden. Op de planning staat ook een heraanleg van de stationsomgeving met bijkomende fietsenstallingen en extra parkeerplaatsen tussen Bist en het station. Voor schoolgaande jongeren komt er een app om de beste en veiligste route naar school uit te stippelen.

Natuurgebieden

De Ekerse putten zijn wijd en zijd gekend in de duikwereld en is een troef die het district sterker wil uitspelen. Samen met de stad zal bekeken worden op welke mannier de infrastructuur voor duikers er verbeterd kan worden. Met de grenscorrectie krijgt Ekeren er de natuurgebieden Oude Landen, Bospolder en Ekers Moeras bij. Samen met Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos en met Toeristische diensten wil het district deze troeven uitspelen. De volgende legislatuur staan er ook heel wat feestelijkheden, of vieringen, op het programma. In 2019 viert het district de 75ste verjaardag van de bevrijding van Ekeren door de Canadezen. Dat zal gebeuren met ondermeer een evenementenweekend in oktober, een nieuw monument en een Canadezenplein. In 2025 zal het 375 jaar geleden zijn dat de Ekerse Dijk werd gebouwd als verbinding tussen Ekeren en Wilmarsdonk. Dat zal herdacht worden door een jaar lang te focussen op het leven op en rond de dijk en op de verdwenen polderdorpen. Het volledige bestuursprogramma telt niet minder dan 156 aandachtspunten.