District zet jubilarissen in de bloemen 21 augustus 2018

02u28 0

Alle koppels die juni, juli of augustus hun gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardag vieren zijn ontvangen door het Ekerse districtsbestuur.





De bijeenkomst had plaats in zaal De Geesten waar ze een receptie, en koffie met gebak, kregen aangeboden. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) gaf een overzicht van de belangrijkste historische feiten in de jaren van hun respectievelijke huwelijken. In totaal waren 25 koppels aanwezig. Zestien hiervan vieren hun 50ste huwelijksverjaardag. Vier koppels waren 60 jaar getrouwd en vijf koppels 65 jaar. Deze gebeurtenis werd gevierd door de echtparen Vanheste-Van den Brande, Moelants-De Belder, Drytrs-Van den Eynde, Koens-Renders en het echtpaar Truyen-Geerts. Elk echtpaar kreeg ook bloemen aangeboden, een oorkonde en een penning van het district. Voor de diamanten en briljanten echtparen waren er ook felicitaties vanuit het koningshuis.





(FSE)