District behaalt bloemensymbool Alfons Schryvers

19 december 2018

De Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) heeft de winnaars bekendgemaakt van de finale van de Groene Lente 2018 die openbaar groen promoten door interessante, creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen. Het district Ekeren behaalde het bloemensymbool voor het beplantingsproject van de tuin aan de Sint-Lambertuskerk. De oude beplanting was er aan vervanging toe en via een prijsvraag werd een nieuw ontwerp weerhouden waarbij de criteria esthetiek, duurzaamheid en bestendigheid tegen vandalisme de belangrijkste aandachtspunten waren. Het gekozen ontwerp hield ook rekening met alle mogelijke zon- en schaduwmomenten en de volledige aanleg gebeurde in eigen beheer door de Ekerse groendienst. Het district diende ook 2 kleinere onthardingsprojecten in aan de Konijnenberg en Statiestraat, waarbij de verharding van verkeersgeleiders weggenomen werd en de vrijgekomen ruimte een kleurrijke vaste beplanting kreeg. Een tweede project dat ingediend werd, was het ecologisch maaien op het oude terrein in het Veltwijckpark. Door een gedifferentieerd maaibeheer komt er daar terug een overgang van grasland naar bos. Het ecologisch maaien zorgt voor een verhoogde aanwezigheid van diverse diersoorten. Het omvormingsproject van de Driehoekstraat gaat zijn tweede jaar in en de vakken zijn ondertussen mooi dichtgegroeid. Voor al deze inspanningen kreeg Ekeren een bloemenbord met 2 bloemensymbolen.