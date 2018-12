Digitale borden blijven donker Alfons Schryvers

13 december 2018

In de Ekerse districtsraad hield Anny Joossens (Groen) een interpellatie naar aanleiding van de bestelling van een vijfde digitaal LED-infobord. Het infobord zou geplaatst worden in het Groot Hagelkruis aan pleintje met het Klein Hagelkruis. Districtsschepen Sabine Coene (N-VA) reageerde met de mededeling dat twee van de vier huidige borden al sinds begin 2018 uitgeschakeld zijn. Het gaat om de borden op de kruispunten Kloosterstraat-Bilderdijkstraat en De Beukelaerlaan-Ferdinand Verbieststraat. Reden is dat volgens het Agentschap Wegen en Verkeer deze digitale borden te dicht bij verkeerslichten staan zodat er verwarring kan ontstaan bij de weggebruikers. Er wordt nu door de diensten van het district gezocht naar betere locaties vooraleer de borden te verplaatsen. Naar verluidt wordt gedacht aan volgende mogelijkheden: Prinshoeveweg/Kruidenlaan (Donk), Van den Weyngaertplein (Mariaburg) of op strategische plaatsen in de wijken Rozemaai, Schoonbroek of Edison.