Dieter Van Daele met hondenvoer naar Servië: “We gaan met geld van sponsors grond kopen voor puppy’s en gehandicapte honden” Toon Verheijen

09 april 2019

20u23 1 Ekeren Dieter Van Daele en Lissa Laureyssen zijn na een tocht van bijna 2.500 kilometer aangekomen in Servië met een lading hondenvoer en medicatie. Ze trokken naar daar voor een goed doel: een opvang voor zwerfhonden en gedumpte puppy’s. “We zijn blij dat we met onze actie de mensen kunnen helpen. Een deel van het geld zal gebruikt worden om grond voor puppy’s aan te kopen.”

Dieter, voormalig manager van dj-duo 2Empress, beklom eind vorig jaar al de Kilimanjaro voor de hondenopvang in Servië. Afgelopen weekend vertrok hij en Lissa met een volgeladen BMW van Jorssen Noord uit Brasschaat met hondenvoeding en andere attributen naar de hondenopvang in Servië.

Grens

“Het was een tocht van 2.500 kilometer met tussenstops in Slovenië en Bosnië, maar we zijn er geraakt”, vertelt Dieter. “Aan de grensovergangen was het af en toe wel moeilijk door de voeding en de medicatie voor de honden die we bij hadden, maar al bij al is alles vlekkeloos verlopen. Bij onze aankomst zijn we meteen een shelter gaan bezoeken waar alleen puppy’s worden opgevangen. Daar hebben we toch meteen iets goed kunnen doen. Met het ingezamelde geld van The Roof of Africa gaan we investeren in deze grond om te zorgen dat we hier ook iets kunnen opbouwen de volgende jaren. Er zitten momenteel tientallen puppy’s in erbarmelijke omstandigheden en ook de medewerkers hebben niet echt de meest schitterende accommodatie. Het is mooi dat we daar iets voor kunnen doen en dat we weten dat het geld goed besteed wordt.”

Het opvangproject heeft naast de opvang voor puppy’s waar enkele tientallen pups zitten ook een hoofdopvang met 750 honden en een opvang waar alleen gehandicapte honden zitten.