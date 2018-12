Den Bierpruver is al in kerststemming Alfons Schryvers

22 december 2018

Op het Kristus Koningplein, in het centrum van Ekeren, organiseerde de Ekerse carnavalsvereniging De Bierpruvers, samen met Ekeren Winkeldorp, hun eerste kerstmarkt. Voor de gelegenheid kreeg het standbeeldje ‘Den Bierpruver’ een pakje aan als Kerstman. Het pakje, met muts en baard, is een creatie van de persoonlijke styliste, en meter van Den Bierpruver, Mia Hoeykens (65). Zij zorgde al voor 35 verschillende outfits. Het beeldje zelf is een ontwerp van Deben Van Damme uit Borgerhout in opdracht van de vzw Kunstencentrum Hof De Bist. Het beeldje werd oorspronkelijk als geschenk gebruikt bij de uitreiking van de Akerprijs. Later besloot de opdrachtgever er een grotere versie van te laten maken. Den Bierpruver stelt een mannelijke bierproever voor die een koperen ketel in de hoogte houdt waarin vroeger bier werd gebrouwen en verwijst naar de inwoners van Ekeren die bekend staan onder hun bijnaam Bierpruvers.