Delhaize gaat voor nieuwbouw Alfons Schryvers

13 december 2018

13u29 0

Het gebouw van supermarkt Delhaize, aan de Maria-Theresialei 4, in Ekeren-Mariaburg gaat in het najaar van 2019 tegen de vlakte. In de plaats komt een nieuw complex. Volgens Delhaize wordt het één van de meest moderne ingerichte Delhaizes in ons land. De nieuwbouw komt op de plaats van de huidige supermarkt. Om de huidige klanten te kunnen blijven bedienen wordt tijdens de werken in de omgeving op de voormalige site Nuyens, aan de overkant van de Kapelsesteenweg op het grondgebied van Brasschaat, een tijdelijke winkel met een beperkt assortiment ingericht. De afbraak van het oude gebouw en het oprichten van een nieuwe supermarkt duurt ongeveer een jaar. Tijdens de uitvoering van de werken is de bedoeling dat zowel buurtbewoners, klanten en omwonenden van de tijdelijke site Nuyens zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Huidige klanten zullen tijdig op de hoogte gebracht worden van de juiste timing in verband met de start der werken.