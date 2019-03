De Lustige Gans rijdt voor de 13de keer uit Alfons Schryvers

07 maart 2019

Zondag, vanaf 15 uur, is het gansrijden op het Kristus Koningplein, in het centrum van Ekeren. De Lustige Gans organiseert er het koningrijden van haar maatschappij. De nieuwe koning mag samen met de laatste drie koningen Sven Van Lommel, Steven Moons en Luc Peeraer op 7 april naar het keizerschap in Zandvliet. Zondag, voor aanvang van de strijd, wordt eerst een stevig ontbijt geserveerd aan de ruiters en hun gezin. Na de spek met eieren worden de paarden opgezadeld en vertrekt de stoet naar de hut achter Brasserie Hof De Bist, aan de Veltwijcklaan, om daar de rest van de leden en sympathisanten te ontmoeten rond 9.30 uur. Dan trekt de stoet verder door Ekeren. Rond 11.30 uur wordt Koning Peeraer uitgehaald bij boer Olivier, in de Puihoek achter het Ekerse kerkhof. Koning Luc biedt aan iedereen, zoals de traditie het ondertussen wil, pekesstoemp met worst aan. Na het uithalen trekt de stoet verder door Ekeren om dan om 15 uur aan te komen op het Kristus Koningsplein.

Na het afleggen van de kroon en mantel door Koning Luc, zullen 25 ruiters opnieuw strijden om de felbegeerde kroon van de Lustige gans. Rond 17 uur en zal het net op drie mazen hangen en vermoedelijk een half uurtje later zal de nieuwe Ekerse koning gekroond kunnen worden. Na de kroning is iedereen welkom om de kersverse koning te vieren in de Akerzaal van het Ekers Hof. De inkom is gratis.