Cybercrimineel perst Ekers bedrijf af EIGENAAR BETAALT 2.000 DOLLAR IN BITCOINS VOOR EIGEN DATA KRISTOF AERTS

02u59 0 Laenen Drie bedrijven van Patrik Van Daele werden het slachtoffer van hackers. Ekeren Drie bedrijven van Patrik Van Daele zijn aangevallen door cybercriminelen. "Ik heb 2.000 dollar in bitcoins moeten betalen, omdat we anders alles kwijt waren", zegt Van Daele. "We hopen zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. Ik probeer nu zo veel mogelijk informatie te bezorgen over de dader(s), zodat de politie er mee aan de slag kan."

Patrik heeft drie bedrijven in Kapellen en Ekeren: PVD Verlichting, PVD Concept en VINTAGE Ledlight. "We zijn een klein-en groothandel in verlichting", legt Patrik uit. "We maken en tekenen eigen producten. Woensdagochtend belde onze magazijnier, omdat hij niet op de server kon geraken. Er was meteen grote paniek toen we beseften dat we waren aangevallen."





Geen back-up

De server was dinsdagavond al gehackt en alle data van het bedrijf was verzegeld. "In de zomer van vorig jaar hebben we een zware inspanning geleverd om al onze informatietechnologie te vernieuwen, met als extra veiligheid een back-up", vertelt Patrik. "Als kmo besteed je dat soort bewaking uit aan specialisten. Spijtig genoeg zijn die hackers steeds creatiever geworden in hun aanvallen."





Er werd een grote som in bitcoins geëist voor de sleutel om terug aan alle bestanden van het bedrijf te geraken. "Ik wilde helemaal niet betalen. Tot bleek dat die back-up die ik dacht dat we hadden, er helemaal niet bleek te zijn. We riskeerden dus echt om alles kwijt te zijn. Daarom hebben we uiteindelijk wel 2.000 dollar aan bitcoins betaald. Dat is ook al geen evident verhaal, want banken zitten daar niet op te wachten. Uiteindelijk is het gelukt via een Nederlands bedrijf."





Na de betaling kon Patrik opnieuw aan alle bestanden. "Maar de cyberaanval heeft ook onze besturingsprogramma's beschadigd, dus de schade zal vermoedelijk nog oplopen. Plus: het bedrijf ligt grotendeels stil. Vanuit het fictieve adres vanwaar we gechanteerd werden, werd nog gereageerd, in gebrekkig Engels en met de boodschap dat het niet de bedoeling was. Dat vind ik ook wel vreemd."





Ergste in 32 jaar

Sinds woensdagmorgen werken IT'ers dag en nacht om het bedrijf terug operationeel te krijgen. "Je kan wel eens een dag stof afdoen, maar na drie dagen is het wel genoeg natuurlijk", vindt Patrik.





Intussen probeert hij zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de cyberaanvaller om die aan de politie te kunnen bezorgen. "Vermoedelijk opereert hij vanuit Rusland, maar zeker weet ik dat niet. Dit is het ergste dat ik op 32 jaar heb meegemaakt. Ik wil vooral ook de boodschap aan andere kmo's geven dat ondanks alle ingebouwde veiligheidssystemen je enorm alert moet blijven. En dat je misschien moet teruggrijpen naar vroeger, toen je de data fysiek kon beveiligen in plaats van alles op te slaan in virtuele clouds."