Cultuurhistorische wandeling Alfons Schryvers

04 maart 2019

De Wijkwerking Sint-Mariaburg organiseert op zondag 31 maart een cultuurhistorische wandeling door hun wijk die eind 19e eeuw, als groene buitenwijk voor de stedelingen, door Antoon Van den Weyngaert gesticht werd op het grondgebied van Brasschaat en Ekeren. Bedoeling is nieuwe inwoners kennis te laten maken met het verleden van hun wijk. Tijdens de wandeling wordt het gebied tussen Bist in het zuiden, Schriek in het noorden, Kapelsesteenweg in het oosten en de spoorweg Antwerpen-Essen in het westen verkend. In de volksmond heette dit gebied het “Nieuw Kwartier” alvorens in 1897 de naam SintMariaburg door de bevolking werd verkozen. De wandeling start om 14 uur vanuit het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38 te Ekeren/Sint-Mariaburg. Deelname kost 5 euro per persoon, één consumptie inbegrepen, te betalen bij vertrek. Voor 21 maart inschrijven is noodzakelijk per mail: wijkcentrum@mariaburg.be of telefoon 03-605.73.61 (Ludo Van Bouwel).