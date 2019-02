Cultuurcentrum 252 cc bedankt vrijwilligers Alfons Schryvers

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Ekerse cultuurcentrum 252 cc, de bibliotheek Driehoek en het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders werd voor de gelegenheid het kasteel Hof De Bist, voor een avond, verbouwd tot een casino met als decor de jaren ’20 van de vorige eeuw. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om enkele vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. “Ze zijn echt onmisbaar en de meeste activiteiten zouden niet kunnen doorgaan zonder hun hulp” zei kersvers cultuurschepen Marc Elseviers (N-VA). Daarna werden de vrijwilligers naar voor geroepen om een geschenkmand in ontvangst te nemen. Die was bestemd voor Gust Ryckebosch, Simonne Dever, Suzy Michiels, Rik Goegebeur, Linda Hoeman, Anne Maria Van Den Bergh allen vrijwilliger in 252 cc. De vrijwilligers van de bibliotheek die een geschenkmand in ontvangst mochten nemen waren Dirk Rens, Rinke Rens en Maarten Paenen.