Cecile Van den Poel (106) is oudste inwoonster van Antwerpen: “Een goede trappist of een pintje heb ik nooit afgeslagen” Alfons Schryvers

30 december 2018

16u11 0 Ekeren In het Ekerse Woonzorgcentrum Sint Vincentius is de 106de verjaardag gevierd van Cecile Van den Poel. Hiermee is ze niet alleen de oudste inwoonster van Ekeren maar ook van de stad Antwerpen. Haar recept om oud te worden is vrij simpel. “Optimistisch blijven, geregeld een trappist, of wijntje, drinken en als het kan een stukje chocolade eten”. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) kwam de jarige namens het koningspaar en het district feliciteren.

Cecile werd geboren op 30 december 1912 in Merksem. Haar ouders waren binnenschippers met in hoofdzaak vrachten bestemd voor Noord-Frankrijk. Daar bracht ze ook haar schooltijd door, vandaar haar prima kennis van de Franse taal. Cecile huwde Leon Bels, ook een schipper en het gezin voer eveneens vooral richting Lille (Rijsel) in Noord-Frankrijk. De boot die ze meer dan twintig jaar in gebruik hadden, heette Maria naar de naam van haar schoonmoeder. Het koppel kreeg drie zonen en een dochter. “Ik was 3 jaar toen mijn ouders begin jaren vijftig kozen voor een leven aan de wal”, vertelt zoon Alex. “Vader vond werk bij het scheepsbouw- een scheepsherstellingsbedrijf Garling, later de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Moeder vond werk bij een agentschap, gespecialiseerd in het verstrekken van handelsinformatie. Zij vertaalde van het Nederlands naar het Frans en omgekeerd. Moeder was een grote fan van het Franse chanson en er klonken dan ook vaak Franstalige muzikale klanken doorheen het huis.” De oudste zoon André is enkele jaren geleden overleden. Hij was oprichter van de Ekerse basketbalclub Boullo Jets, nu Fellows Ekeren.

Oudjes helpen

Na het overlijden van haar echtgenoot, in 1972, woonde Cecile tot haar negentigste in Antwerpen. In 1996 besloot ze te verhuizen naar een appartement in de Dorpstraat in het centrum Ekeren, vlakbij het Woonzorgcentrum. “Tot haar 97ste woonde ze er nog alleen, maar ze kreeg wel enkele malen per week huishoudelijke hulp. Ondanks haar leeftijd werd ze nog vrijwilligster in het WZC Sint-Vincentius en hielp ze in de cafetaria. “Ik ga de ouwe mensjes helpen”, zei ze toen op 97-jarige leeftijd”, vertelt zoon Alex. Toen ze voor de tweede maal haar heup brak, verhuisde ze in 2010 naar het WZC. Door een nieuwe val brak ze haar enkel en sindsdien kiest ze het zekere voor het onzekere en blijft ze in een rolstoel zitten.

Levensgenieter

Op de dag van haar verjaardag sukkelde Cecile met een verkoudheid. Daarom dat haar geliefde drank -een trappist- , niet helemaal smaakte. Uiteraard polst iedereen naar haar recept om zo oud te worden. “Altijd tevreden zijn, optimistisch blijven en tegelijkertijd genieten van het leven. Ik kan genieten van taart, een glaasje wijn, en een pintje, liefst een trappist. Chocolade laat ik ook niet lang liggen.” Op de vraag of Cecile nog veel ouder wil worden, luidt het antwoord dat het voor haar niet per se moet. “Het is leuk om de oudste van heel Antwerpen te zijn maar ik mis ook veel bekende mensen die ondertussen overleden zijn.”

Cecile hoort niet meer zo best en haar hardhorigheid verhindert haar om nog te luisteren naar haar geliefde Franse chansons. Cecile heeft 4 kinderen, 9 kleinkinderen, 6 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen. Namens het district overhandigde districtsburgemeester Koen Palinckx de jarige een doosje pralines, als geschenk van het koningspaar, en een oorkonde vanwege het district. Volgens Koen Palinckx is Cecile de tweede in de geschiedenis van Ekeren die 106 jaar is geworden.