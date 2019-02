Carnavalstoet palmt dorpscentrum in Alfons Schryvers

28 februari 2019

Zaterdag 2 maart is het Ekerse dorpscentrum voorbehouden aan de plaatselijke carnavalsvereniging De Bierpruvers. Onder het motto “Na zen we nog nie kleir” vertrekt op 14.11 uur hun 47ste internationale carnavalstoet die ruim twee uur in beslag neemt. In totaal zal anderhalve ton snoepgoed over de hoofden van de toeschouwers gegooid worden. Het Ekerse dorpscentrum is heel de dag volledig autovrij.

Traditioneel houden de Ekerse Bierpruvers hun carnavalstoet op de eerste zaterdag van maart. De stoet wordt voorafgegaan door een reclamestoet met in hoofdzaak plaatselijke bedrijven of winkeliers. Na het aankleden van het standbeeldje De Bierpruver vertrekt de carnavalstoet stipt om 14.11 uur in de Kloosterstraat. Daarna loopt het parcours verder via de Driehoekstraat, Kannekenslaan, Geestenspoor, Oosterlinckhoflaan, Veltwijcklaan, Markt, Steenstraat, Pastorijveld, Klein Hagelkruis, Groot Hagelkruis, Oordeseweg, Schoonbroek, Kattenberg, Molenstraat en via de Kloosterstraat gaat het naar de Dorpstraat waar de tribune staat opgesteld en de stoet zal ontbonden worden. In totaal nemen een zeventigtal groepen deel vergezeld van een twintigtal praalwagens. Naar jaarlijkse gewoonte komt er ook een delegatie van carnavallisten uit de Duitse zustergemeente Andernach naar Ekeren om mee op te stappen in de stoet. Die delegatie is dit jaar echter beperkt omdat op hetzelfde ogenblik ook in Andernach de carnavalstoet door de straten trekt.

Carnavalweekend

De Bierpruvers zorgen voor een echt carnavalweekend. Na de carnavalstoet is er zaterdagavond de “Daverende Nacht der Narren” in het Ekers Hof, aan het Groot Hagelkruis, met een wedstrijd voor de best verkleden, zowel individuele, paren als groepen met per categorie voor de drie besten geldprijzen. Zondagnamiddag is er een kindernamiddag met verkleed kindercarnaval, om 14.30u, eveneens in het Ekers Hof. Een professionele artiest zorgt dan voor een onvergetelijke namiddag. Voor elk verkleed kind is er een mooie verrassing en voor de mooist verklede kinderen is er nog een aparte prijs voorzien, verdeeld over drie leeftijdscategorieën. Naar aanleiding van de carnavalstoet is het centrum van Ekeren, vanaf 11 uur tot het einde van de optocht, volledig afgesloten voor alle verkeer. De hinder zal duren tot ongeveer 18 uur wanneer de laatste groep voorbij de tribune komt. Zowel voor het autoverkeer, als voor het openbaar vervoer, is een omleiding voorzien.