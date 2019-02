C-koren geven samen jubileumconcert Alfons Schryvers

01 februari 2019

Op zaterdag 16 februari en zondag 17 februari zullen alle acht Ekerse C-koren een jubileumconcert geven in de Blauwe Zaal van de Singel te Antwerpen ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. In oktober 1968 werd gestart met jeugdkoor (8-14 jaar) ‘De Lambertijntjes’ en het volwassenkoor (vanaf 16 jaar) ‘Con Amore’ op initiatief van toenmalige onderpastoor van de Sint-Lambertusparochie. Wat toen niemand kon voorspellen, was de steeds groeiende belangstelling voor het koorleven in Ekeren want intussen tellen de C-koren niet minder dan 350 zingende leden, verdeeld over acht koren : De Lambertijntjes (5-8 jaar), De Lambertijnen (8-12 jaar), Carmina (11-18 jaar), Cantilene (18-25 jaar), Caljenté (25-50 jaar), Con Amore (vanaf 25 jaar), Cantando (na stemselectie) en Cantabo (schola gregoriana). Zij zijn hiermee de grootste koororganisatie van het land. In voorverkoop kosten tickets 15 euro of 10 euro (-18 jaar) en aan de kassa wordt dat 18 euro en 12 euro terwijl kinderen jonger dan 5 jaar gratis toegang hebben. Tickets kunnen tot en met 14 februari besteld worden via www.c-koren.be of via 0493/079309.