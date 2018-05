Buurtcomité Hoekakker gaat in beroep 01 juni 2018

Het Ekerse buurtcomité Hoekakker legt zich niet neer bij het recent door de gemeenteraad, goedgekeurde Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat maakt het mogelijk om een gebied van 18 hectaren, in Ekeren-Donk, gedeeltelijk te bebouwen rond een buurtpark.





"De overheid heeft geen rekening gehouden met de stem van haar burgers en het nodig heeft gevonden zowel het RUP als de aanleg van een park goed te keuren. We gaan in beide gevallen hiertegen in beroep. In samenwerking met 3 juristen werken we aan een beroepschrift tegen de aanleg van het park dat één grote moerassige vlakte zal zijn. Een beroepschrift tegen het RUP bij de Raad van State zal later worden ingediend", zegt het buurtcomité. (FSE)