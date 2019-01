Bpost verwijdert negen postbussen Alfons Schryvers

03 januari 2019

15u24 1 Ekeren Omdat het aantal brieven vermindert, verkleint bpost ook het netwerk van de bekende rode postbussen. In Ekeren, inclusief Schoonbroek, Rozemaai en Edisonwijk, worden 9 postbussen verwijderd. Zo blijven er nog 17 rode postbussen over.

Bpost laat weten dat het de afgelopen 5 jaar de hoeveelheid brieven, zowel zakelijke en particuliere post als vanwege de overheid, gedaald is met ongeveer 20 procent. Daarom wordt over heel Vlaanderen het netwerk van rode brievenbussen aangepast. Daarbij worden de minst gebruikte brievenbussen verwijderd terwijl bpost voldoende bereikbaarheid wil blijven garanderen.

In Ekeren worden op termijn de volgende brievenbussen weggehaald (Edisonwijk, Schoonbroek en Rozemaai reeds opgenomen in deze lijst). Het gaat om de bekende rode postbussen in de Hof van Delftlaan 33, Kapelsesteenweg 403, Kruidenlaan 45, Leerhoeklaan 2, Margrietlaan 15, Maria-Theresialei 1, Renaat Veremansstraat 8, Veltwijcklaan 31 en Waterstraat 28. De verwijdering van de postbus wordt tijdig vooraf gecommuniceerd via een sticker op de desbetreffende brievenbus. Bewoners kunnen steeds terecht op het postkantoor (Blarenstraat 74) en de postpunten in de Prinshoeveweg (Dagbladhandel Prinshoeve) en op de Kapelsesteenweg (Het Krantenkopje).