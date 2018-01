Boom valt op gasleiding: twee scholen ontruimd 19 januari 2018

In het centrum van Ekeren is tijdens de storm een boom op een distributiekast van een gasleiding gevallen. Daardoor ontstond er een gaslek en was de buurt potentieel onveilig en moest ze ontruimd worden. Ook het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Instituut en het Koninklijk Antheneum werden daardoor geëvacueerd. De honderden leerlingen konden terecht in de Moretusschool in de buurt. Na een korte tijd had gasmaatschappij Eandis het lek gedicht en mocht iedereen weer naar zijn school of woning. De distributiecabine raakte zwaar beschadigd door de boom maar met de gastoevoer in de omgeving ontstonden er geen problemen.





Naast de omgewaaide boom had de brandweer in Ekeren ook de handen vol met weggewaaide zonnepanelen in de Bistkapellei. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. (BSB)