Bierpruvers zorgen voor bollekeskermis Alfons Schryvers

02 maart 2019

19u38 0

Onder het oog van duizenden toeschouwers trok de 46ste carnavalstoet van de Ekerse Bierpruvers door de straten van een verkeersvrij Ekeren. Als motto “Na Zen We Nog Nie Kleir” werd carnaval er urenlang heer en meester. Omdat verschillende optochten in andere gemeenten, en de Duitse zustergemeente Andernach, op dezelfde datum vielen was de stoet dit jaar iets kleiner maar dat kon de pret niet bederven. Het werd een echte “bollekeskermis”, waarbij vooral de kleinsten hun hart konden ophalen maar ook volwassen toeschouwers lieten zich enthousiast bestrooien met snoep. Het werd een optocht waarbij vooral lol getrapt werd. Het hekelen van plaatselijke, of nationale, toestanden is duidelijk niet weggelegd voor de Ekerenaren. Het gebruik van confetti mag dan al enkele jaren verboden zijn in Ekeren, in sommige straten was de doortocht van de carnavalsstoet goed te zien. Dat werd echter snel opgekuist door een veegploeg. De weergoden waren de jubileumstoet van De Bierpruvers minder goed gezind. De stoet ging van start onder een motregen maar nadien bleef het geregeld droog tot de laatste groep de tribune op het Kristus Koningplein was gepasseerd.