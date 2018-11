Bierpruvers kronen keizer Marc Alfons Schryvers

19 november 2018

11u02 0

Bij de Ekerse carnavalsvereniging De Bierpruvers heeft prins Marc III zichzelf opgevolgd en is, na een ambtstermijn van drie jaar, opgenomen in de orde van het keizerschap. Zijn aanstelling, als keizer Marc II, gebeurde precies om 23.11u, zoals dat in carnavalcodex staat. De nieuwe keizer liet zich bijstaan door hofmaarschalk Frans Vekens. De ceremonie werd voltrokken in aanwezigheid van grootvorst Willy en tal van excellenties uit Vlaanderen. Keizer Marc was in zijn vroeger leven keukenpiet op de lange omvaart. Niet alleen was, en is, koken nog steeds zijn passie, hij zorgde er ook voor de animatie wanneer zijn schip de evenaar overstak. De Bierpruvers gaan het carnavalseizoen tegemoet met de slogan “Na Zen We Nog Nie Kleir”. Zaterdag 2 maart 2019, vanaf 14.11 uur, trekt de 46ste internationale carnavalstoet door het centrum van Ekeren zal er ook een afvaardiging van zusterstad Andernach naar Ekeren komen.