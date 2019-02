Bewoners gaan op expeditie in wijk Rozemaai Alfons Schryvers

25 februari 2019

Onder de noemer “Verleg je Grens Expeditie Rozemaai” trokken Ekerse inwoner naar de nieuwe wijk Rozemaai. Met dit initiatief wil het Ekerse districtsbestuur de nieuwe vroegere Antwerpse wijken Rozemaai, Schoonbroek en de Edisonwijk meer bekendheid geven bij de Ekerenaren. Met de grenscorrectie groeide het district Ekeren, vanaf 1 januari, in één klap met meer dan vijfduizend inwoners. Ook de natuurgebieden De Oude Landen, en Domein Muisbroek, vallen nu in het district Ekeren. Vrijwilligers van het Ekerse cultuurcentrum 252 CC namen verschillende groepen bewoners op sleeptouw doorheen de wijk Rozemaai. Onderweg waren er verschillende optredens en de dag werd afgesloten met een buffet en een volksfeest met een vuurspektakel en optredens. Voor veel Ekerse inwoners was het de eerste maal dat ze kennis maakten met de wijk Rozemaai. “Ik ben hier al duizend maal gepasseerd maar ben nog nooit door één van de straten gereden. De wijk ligt dan ook een beetje afgelegen tussen de Ekerse Steenweg en de Ferdinand Verbieststraat. Iemand die geen reden heeft om er binnen te rijden, komt er niet” zegt een deelnemer. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) omschrijft het initiatief als een toenadering tussen alle Ekerenaren. “Bovendien zal het de banden versterken en brengen we leven, en cultuur, in een wijk waar tot voor kort niet veel activiteiten doorgingen”.