Betrapte inbrekers gevat na achtervolging met snelheden tot 180 km/u Toon Verheijen

17 februari 2019

18u59 0

De politie heeft zaterdag na een wilde achtervolging drie inbrekers kunnen klemrijden in Loenhout. De inbrekers werden betrapt bij een inbraak in een woning aan het Groot Hagelkruis in Ekeren door twee agenten die buiten hun diensturen daar rondwandelden.

De verdachten gingen op de vlucht maar werden op de hielen gezeten door de agenten. Al snel kon één van de verdachte gevat worden terwijl twee andere wegvluchtten met de auto. Die reed met hoge snelheid in de richting van de E19. De achtervolging werd meteen ingezet door verschillende patrouilleploegen van omliggende zones en de federale wegpolitie. Onderweg haalden de inbrekers snelheden tot 180 kilometer per uur. Enkele kilometers voor het landelijke Loenhout kon het vluchtende voertuig met twee inzittenden gestopt worden zonder brokken te maken. Er raakte niemand gewond. De twee verdachten werden in het bezit gevonden van juwelen. Die zijn mogelijk afkomstig van andere inbraken. Dat wordt verder onderzocht.