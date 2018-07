Bestuurster (73) gaat over de kop 26 juli 2018

Aan de Leugenberg in Ekeren ging een auto enkele malen over kop toen de bestuurder om een nog onbekende reden een geparkeerd voertuig raakte en de controle over het stuur verloor. De dame van 73 jaar was niet onder de invloed van alcohol en werd overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis voor verzorging, maar kwam er van af met lichte kwetsuren. Haar wagen was niet meer rijvaardig. Twee geparkeerde voertuigen raakten beschadigd bij het ongeval. Eén van hen moest getakeld worden. (BSB)