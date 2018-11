Benefiet voor koppel dat vakantiehuis verloor in bosbrand Philippe Truyts

18 november 2018

Familie en vrienden organiseren vrijdag 23 november in Hof ter Delft in Ekeren een benefiet voor Luc Wauters en Freya Missoorten. Dat bekend Antwerps koppel werd afgelopen zomer zwaar getroffen door de bosbranden in de Portugese Algarve. Eén van de twee vakantiehuizen van hun B&B Casa Jaede ging in de vlammen op.

Luc Wauters en Freya Missoorten baatten ruim tien jaar geleden het bekende restaurant De Zeven Schaken uit. Ze maakten hun droom waar en startten met een B&B in Monchique, de Algarve. Begin augustus sloeg het noodlot toe. Ze konden ongedeerd aan de bosbrand ontkomen, maar één vakantiehuis werd in de as gelegd. Deze week keren ze terug naar ons land. Ze zijn erbij op de benefiet in Hof ter Delft. Wie hen wil steunen, betaalt 25 euro

