Basketters en skaters kunnen hun hart ophalen: aanleg sportcluster in Veltwijckpark van start 08 augustus 2018

Ekeren Deze week starten in Ekeren de werken voor de aanleg van een sportcluster in het Veltwijckpark. Bedoeling is dat jongeren er naar hartenlust zullen kunnen basketten en skaten. Tegen eind oktober moeten de werken klaar zijn.

In het Veltwijckpark is er een basketveld en stond er ook een skateramp, maar die is ondertussen verwijderd. Het district zal een nieuwe skategelegenheid aanleggen maar wel op een andere plaats. Ook het basketveldje is toe aan herstelling. Daarom legt het district een nieuwe sportcluster aan tussen het voormalige B-terrein en de oude Plataan. Het wordt een gedeelde ruimte waar kan gebasket worden (weliswaar naar één ring in plaats van twee), en waar ook ruimte is om te skaten. Door niet meer te werken met aparte rampen wordt het geluid van het skaten ook drastisch verminderd. Het ontwerp werd afgetoetst bij skaters vooraleer het concept werd uitgewerkt. Waar nu het basketterrein ligt, komt een aangelegde tuin waarbij de oude boom behouden wordt. Daarnaast komt er een meer toegankelijke ingang voor de loketten in Villa Geniets en het evenementenplein met onder meer extra fietsrekken. De werken starten met het opbreken van alle verharding. Basketten kan dan niet meer. De aannemer neemt tijdens de werken ook nog een extra ruimte in van 7 meter van het B-veld. De aannemer rijdt het terrein op en af in de buurt van Villa Geniets. (FSE)