Appelbollenloop Alfons Schryvers

07 december 2018

Zondag 6 januari krijgen sportievelingen, of mensen die het nieuwe jaar met een goed sportvoornemen willen inzetten, de kans om meteen af te rekenen met hun nieuwjaarskater. Het district Ekeren organiseert immers opnieuw een appelbollenloop. Dat is een jogging, met start om 10 uur, in het park Hof De Bist ter hoogte van het kasteel. Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden; de vijf en tien kilometer. Bij aankomst krijgt elke deelnemer een warme appelbol om opnieuw op krachten te komen. Er moet wel ingeschreven worden voor 2 januari 2019 via www.ekeren.be. Deelnemen kost 4 euro per persoon en deelnemers die per fiets komen krijgen een extra beloning.