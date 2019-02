Ann Koekhoven ontvangt bijzondere orde Grootvorst Alfons Schryvers

14 februari 2019

Tijdens een ontvangst op het Ekerse districtshuis heeft Grootvorst Willy, van de Ekerse Bierpruvers, een speciale orde uitgereikt aan Ann Koekhoven. Zij is één van de drijvende krachten van de Ekerse carnavalsvereniging De Bierpruvers en al jaren een trouw, en actief, lid. Samen met haar echtgenoot Fred Dietrich is ze ook lid van de vriendenkring Ekeren-Andernach die de banden tussen beide gemeenten wil versterken. Daarvoor organiseren ze geregeld uitstappen naar de Duitse zustergemeente Andernach aan de oevers van de Rijn. De bijzondere orde van Grootvorst Willy is een zeldzame onderscheiding en gaat enkel naar personen die zich inzetten om het Ekerse carnaval te behouden of verder uit te bouwen. Het was de eerste maal dat de orde werd uitgereikt.