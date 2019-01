Afbraakwerken WZC Sint-Vincentius gestart Alfons Schryvers

11 januari 2019

Aan de Dorpstraat, in het centrum van Ekeren, zijn de afbraakwerken gestart aan het woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Zowel de bekende voorgevel als het aanpalende appartementsgebouw gaan tegen de vlakte.

In een eerste fase was er voor een nieuw WZC werd al een vleugel opgetrokken aan de Frans Lenaertsstraat. Alle bewoners van het WZC kregen daar al een nieuwe moderne kamer. Nu start de afbraak van het bekende gebouw aan de Dorpstraat. Om de impact op het verkeer, op de drukke gewestweg, te beperken zal het werfverkeer verlopen via de Molenaarstraat en Molenstraat. De oude gebouwen worden beetje bij beetje langs achter afgebroken. Zo kan de hinder in de Dorpstraat tot een minimum worden herleid. Voor deze werfroute wordt de Molenaarstraat afgesloten ter hoogte van de Patronaatstraat en wordt in de Molenaarstraat dubbelrichtingsverkeer ingevoerd. Om het werfverkeer veilig te laten verlopen, worden er ook enkele parkeerplaatsen tijdelijk geschrapt in de Molenaarstraat en Molenstraat. In de Dorpstraat zal op een gegeven moment een deel van het voetpad worden ingenomen als veiligheidsmarge. Hier komt ook tijdelijk een hoogspanningscabine te staan. Die zorgt niet voor stroom voor het WZC, of de werken, maar wel voor de stroomverdeling in de helft van Ekeren. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan een woonzorgcentrum voor 104 personen, een dagopvang, 20 assistentiewoningen en commerciële ruimtes op de gelijkvloerse verdieping aan de Dorpstraat. Er komt ook een ondergrondse parking met 68 parkeerplaatsen. De nieuwbouwwerken zullen ongeveer twee jaar duren.