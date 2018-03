45ste stoet krijgt veel bekijks 05 maart 2018

Ekeren stond dit weekend in het teken van carnaval. Apotheose was de 45ste carnavalsstoet die zaterdag 68 groepen aan de start bracht. De stoet van de Bierpruvers was net als voorgaande jaren de grootste stoet van de provincie. Honderden Ekerenaren kwamen naar buiten om een glimp van de optocht op te vangen. De allerkleinsten probeerden zo veel mogelijk snoepjes te vergaren, de volwassenen vergaapten zich aan de prachtige kostuums en praalwagens. Onder de deelnemende groepen bevond zich ook een viertal uit zusterstad Andernach. Zo'n honderdtal Duitse carnavalisten kleurden het eerste deel van de stoet met hun aanwezigheid. Na de optocht kreeg het feest een vervolg op de Nacht der Narren in de Akerzaal. (BCOR)