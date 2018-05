18 bestuurders dronken achter stuur 23 mei 2018

De verkeerspolitie hield in de nacht van zaterdag op zondag een WODCA-actie. Er werd gecontroleerd in Ekeren op de De Beuckelaarlaan en in de Graaf van Hoornestraat. In totaal werden 1.035 voertuigen gecontroleerd. Vijfentwintig bestuurders bliezen positief, negen van hen hadden zo diep in het glas gekeken dat hun rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken voor vijftien dagen. Nog acht mensen verloren tijdelijk hun rijbewijs omdat ze positief testten op drugs. Een hardleerse bestuurder vertrok terug met zijn wagen nadat zijn rijbewijs voor zes uur werd ingetrokken. Hij werd opnieuw tegengehouden en zijn verval werd omhoog getrokken naar vijftien dagen. Eén dronken bestuurder had nog een openstaande boete, hij kon deze niet betalen en ook zijn boete voor dronken rijden kon hij niet afrekenen. Zijn voertuig werd getakeld. Eén bestuurder probeerde zich aan de controle te onttrekken. Hij werd tegengehouden en legde een positieve ademtest af.