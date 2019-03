14de Huis van het Kind opent binnenkort de deuren ADA

08 maart 2019

Antwerpen heeft er een nieuw Huis van het Kind bij. Het nieuwe Huis bevindt zich aan de Moretuslei 64 in Ekeren. Op woensdag 13 maart om 13 uur wordt de locatie feestelijk geopend door schepen voor Sociale Zaken en Samenlevingsopbouw Tom Meeuws. Buurtbewoners kunnen die dag van 13 tot 16 uur kennismaken met het nieuwe Huis van het Kind. Samen genieten ze van gratis activiteiten zoals knutselworkshops en leuke spelletjes.

Het Huis van het Kind Ekeren is het veertiende Huis van het Kind in Antwerpen. Ouders en gezinnen kunnen er terecht met al hun vragen over kinderen en jongeren grootbrengen. Ze krijgen informatie over onder andere zwangerschap, geboorte, opvoeding, gezondheid en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. Naast een centraal infopunt biedt het Huis van het Kind hen ook ontmoetings- en ontplooiingskansen, en mogelijkheden om hun netwerk uit te breiden.

Meer informatie staat op www.antwerpen.be/huisvanhetkind.