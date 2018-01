"Voor schut gezet door man in rolstoel" Hoofdinspecteur Herman: 25 januari 2018

"Tien jaar al werk ik voor het wijkteam van de oude binnenstad. Om mijn familie en vrienden te tonen wat die job inhoudt, heb ik meegedaan aan de tv-serie. In de eerste aflevering van de serie sta ik even voor schut bij de arrestatie van een dronken man in een rolstoel. Die kerel staat plots recht en wandelt een café binnen. Het wijkteam doet langdurende opdrachten, zoals burenhinder of overlast van cafés. In de tien jaar bij het wijkteam heb ik de binnenstad zien veranderen. Het nachtleven in cafés rond de Grote Markt is zo goed als verdwenen. Anderzijds heeft ons wijkteam veel meer werk met de nachtleven in de studentenbuurt. Zelf woon ik niet in de binnenstad. Ik wil vermijden dat ik bij de bakker een lastige klant van de avond voordien tegenkom."