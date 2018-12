“Samen Mariaburg” verenigd plaatselijke middenstanders Alfons Schryvers

17 december 2018

Meer dan vijfendertig jaar na de teloorgang van de middenstandsvereniging “Mariaburg Shopping” is de plaatselijke middenstand nieuw leven ingeblazen. “Wij zijn vorig jaar begonnen met de oprichting van een nieuwe plaatselijke middenstandsvereniging die we de naam “Samen Mariaburg” gaven. Hiermee willen we aangeven dat de middenstand samenwerkt in zowel het Brasschaatste als in het Ekerse deel van Sint Mariaburg. Mariaburg ligt immers op de grens van Brasschaat en Ekeren en dus werden zowel het Brasschaatse gemeentebestuur als het Ekerse districtsbestuur van het initiatief op de hoogte gesteld. Inmiddels hebben we al een 50 tal leden” zeggen de initiatiefnemers Leo Van Bocxlaer van dagbladhandel “Het Krantenkopje” en Heidi Geeraerts van ‘tkadooke’. Met een eerste kerstdrink, voor de klanten, wil de nieuwe vereniging meer bekendheid verwerven en tegelijkertijd hun klanten bedanken. Tijdens de avond werd ook een eigen, zelfsamengestelde, gin voorgesteld. Die is vervaardigd met niet alledaagse ingrediënten en smaakt voortreffelijk samen met een mediterranen tonic. De ging wordt verkocht aan 39 euro per fles en is verkrijgbaar bij alle leden van Samen Mariaburg herkenbaar aan een sticker op hun etalage. Info over de activiteiten van de nieuwe middenstandvereniging op www.samenmariaburg.be. Van de verkoop gaat er een deel naar een goed doel.