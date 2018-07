"Legende van Hagelkruis levend houden" WIJKWERKING PAKT UIT MET SPECIAAL BIER EN NIEUWE WANDELINGEN ALFONS SCHRYVERS

12 juli 2018

02u27 2 Ekeren Met het Hagelkruisbier, gegidste wandelingen en een brochure wil Ekerenaar Bert Van den Bossche de legende van het Hagelkruis levend houden. "Veel wandelaars passeren het arduinen kruis zonder het verhaal erachter te kennen."

Het Hagelkruis is een sober maar imposant arduinen kruis op een kleine vierkante sokkel voor de gebouwen van het Sint-Lambertusinstituut aan het Groot Hagelkruis. Het monument werd er op 3 oktober 1981 opnieuw opgericht door het Davidsfonds van Ekeren.





"Tijdens gegidste wandelingen door Ekeren valt het me op dat weinig mensen iets weten over de legende van het Hagelkruis. Daarom heeft de Wijkwerking het Hagelkruisbier uitgegeven, een publicatie opgesteld, en gaan we meer gegidste wandelingen organiseren", zegt Bert Van den Bossche van de Wijkwerking. "Het bier werd gebrouwen door de Ekerse brouwerij De 3 Vaten. Het gaat om een lichtblond bier van hoge gisting. Als etiket kozen we voor een schilderij van David Teniers de Jonge uit 1646, met de Hagelkruisfeesten als thema. Een replica daarvan hangt in de National Gallery in Londen en draagt als titel "A country festival near Antwerp". Op het schilderij zie je aan de rechterkant het Hagelkruis en op de achtergrond de stad Antwerpen."





Hevige hagelbui

De legende van het Hagelkruis is eeuwenoud, legt Van den Bossche uit.





"De huidige Ekerse wijk Hagelkruis was begin 15de eeuw een uitgestrekt landbouwgebied. Volgens de overlevering zouden er lang geleden hevige hagelbuien hebben gewoed in Ekeren en omgeving. Die hadden het merendeel van alle veldvruchten verwoest, wat een ramp was voor de boeren. Daags na een Onze-Lieve-Heer-Hemelvaartsdag, op een vrijdag, was het opnieuw het zoveelste hevige onweer. Nadien smolt de hagel snel, behalve op één plaats. Daar bleef de hagel liggen in de vorm van een kruis. Onmiddellijk werd de torenklok geluid en de dorpelingen trokken in gebed verzonken naar de plaats van het kruis. Om onverklaarbare redenen hielden nadien de hagelbuien en onweders op. Uit dankbaarheid werd er een groot arduinen kruis opgericht. Nadien werden ook de eerste Hagelkruisfeesten gehouden, naar verluidt in de tweede helft van de 15de eeuw. De legende én de feesten, waren wijd en zijd bekend, want in Aalst werd er toendertijd iemand veroordeeld tot een bedevaart naar het Hagelkruis."





Het Hagelkruis is te vinden in het Groot Hagelkruis aan het Sint-Lambertusinstituut (nu campus Lambertus van scholengemeenschap Moretus Ekeren). Het staat er op een klein grasveldje beschermd onder de bomen.





Het Hagelkruisbier kan je bestellen via www.wijkwerkinghagelkruis.be