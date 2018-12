“Het ziet er niet uit, maar het is o zo lekker”: Broederschap van Gezoden Worst wil streekproduct weer op de kaart zetten Alfons Schryvers

11 december 2018

14u32 0 Ekeren Het Broederschap van de Gezoden Worst bestaat in 2019 tien jaar. Dat jubileum wil de vereniging aangrijpen om hun delicatesse opnieuw op de kaart te zetten. En dat mag je letterlijk nemen. Het broederschap wil bekende koks aanspreken om op basis van de gezoden worst gerechten te fabriceren.

Het Broederschap van de Gezoden Worst is ontstaan binnen de Ekerse gansrijders. “We wilden zelf worst maken om op onze bijeenkomsten te verorberen maar het mocht geen gewone worst of beuling zijn” zegt voorzitter Bart Maertens. “We namen ons lid slager Jan Kerschot in de arm en hij was er direct voor te vinden om ons bij te staan met raad en daad. Tijdens gesprekken over allerlei soorten worst beslisten we om voor gezoden worsten te gaan die we eigenhandig wilden draaien. Met een twintigtal leden werd het een gezellige drukte in zijn atelier en we fabriceerden ongeveer 250 worsten. Die zijn nadien allemaal verorberd zoals het hoort, met een bruine boterham, een beetje mosterd, en met een goed pintje erbij. Op het einde van de avond maakten we de afspraak om het jaarlijks te herhalen en een Broederschap op te richten. Ondertussen is slager Jan Kerschot met pensioen en kunnen we rekenen op fijnkostslager Luc Peeraer uit Sint Mariaburg.”

Bak Karmeliet

Slager Luc Peeraer wil onmiddellijk een misverstand uit de wereld. “Gezoden worst is zeker geen witte beuling, want daar zit geen vlees in. Gezoden worst wordt gevuld met gemalen en gekruid varkensvlees. Een gezoden worst wordt niet, zoals andere worsten, op 100 graden Celsius gekookt, maar, in een kruidige bouillon, verwarmd tot 70 graden. Nadien worden ze bewaard in gelatine, in feite een bouillon die opstijft. Eigenlijk is het een natuurlijke mannier van bewaren. Het recept voor het Broederschap blijft een goed bewaard geheim onder de leden. Die moeten trouwens plechtig beloven het geheim nooit prijs te geven. Volgens het Broederschap kan men enkel goede gezoden worst maken in de aanwezigheid, en het nuttigen, van een bak Karmeliet.”

Offensief

Volgend jaar bestaat het Broederschap tien jaar en dat wil de voorzitter aangrijpen om een offensief te lanceren. “Zoals het met sommige vergeten groenten is gebeurd, was ook de gezoden worst uit het zicht verdwenen. Toch blijft het een uniek en smakelijk Antwerps streekproduct. De klassieke manier om gezoden worsten te eten, is ze eerst te verwarmen op een zacht vuur en nadien te serveren in een diep bord met mosterd. Frietjes en bier zijn de ideale begeleiders maar volgens ons moet het ook anders kunnen. Daarom gaan we een beroep doen op bekende koks met de vraag een nieuw recept uit te werken louter gebaseerd op gezoden worst. Volgend jaar bestaan we tien jaar en dan willen we uitpakken met de voorstellen van de koks.”