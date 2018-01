"Fietsagent moet geen triatleet zijn" Hoofdinspecteur Tom: 25 januari 2018

"Met de fiets kom je op plaatsen waar de combi zelden passeert. Een binnenplaats van een woonblok, een parkje, een parkeergarage... Zo stoten wij op veel misdrijven van vandalisme tot jongens die aan het blowen zijn of een vuilbak die in brand is gestoken. De fietsagenten mijden de grote assen. Kleinere straten hebben minder verkeerslichten en zijn meestal tweerichting voor fietsers. Daardoor zijn onze agenten bij een dringende opdracht vaak sneller ter plaatse dan de ploegen in de combi. Een fietsagent moet geen triatleet zijn. Je moet vooral van buitenwerk houden en zelfstandig kunnen werken. Behendigheid op de fiets leer je wel. Onze 29 agenten kunnen allemaal vlot van een trap rijden." (PLA)