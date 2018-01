"Elke overval blijft uitdaging" Commissaris Ivan: 25 januari 2018

"Onze commandokamer geeft het best de enorme evolutie van het politiewerk de laatste tien, vijftien jaar weer. Als beginnend politieman noteerde ik een101-noodoproep in een logboek en zocht dan via het radiosysteem een politieploeg die ter plaatse kon gaan. Vandaag houdt onze telecommandokamer honderden bewakingscamera's in de gaten en volgt met het track&tracé-systeem waar de combi's rondrijden. Als officier kan ik het politiewerk op straat mee sturen. Ik heb in mijn carrière ontelbare oproepen voor overvallen binnengekregen en toch blijft elke nieuwe overval een uitdaging om de daders zo snel mogelijk te pakken." (PLA)