"Eigenlijk zou ik Ekeren moeten bedanken" HULDIGING TOBY ALDERWEIRELD LOKT HONDERDEN FANS NAAR HOF DE BIST JONATHAN BERNAERTS

02 augustus 2018

02u48 0 Ekeren Aan kasteel Hof De Bist is Rode Duivel Toby Alderweireld (29) gehuldigd voor zijn prestaties op het WK. De stervoetballer, die in Ekeren opgroeide, blaakte van fierheid. "Eigenlijk zou ik Ekeren moeten bedanken. Niet andersom."

Door ziekte miste Toby Alderweireld de memorabele huldiging van de Rode Duivels op de Grote Markt in Brussel. Maar gisterenavond kreeg de voetballer een herkansing: het Antwerpse district Ekeren zette Alderweireld in de bloemetjes voor zijn prestatie op het WK in Rusland. Ons land bereikte er voor het eerst in de WK-geschiedenis een derde plaats. Mede dankzij Alderweireld, die zich op het veld meermaals liet opmerken. Tijdens de troostfinale tegen Engeland bijvoorbeeld: hij voorkwam met een spectaculaire sliding de gelijkmaker. Tijdens een plechtigheid in het kasteel tekende Alderweireld het 'Gulden Boek' en kreeg hij enkele geschenken overhandigd. "We bewonderen Toby's bescheidenheid", zei districtsschepen Koen Palinckx. "Maar ook zijn respect voor zijn fans, zijn stad, zijn land en ... Ekeren natuurlijk. Toby is een voorbeeld voor de Ekerse jeugd en heeft deze huldiging meer dan verdiend."





Alderweireld is een fiere Ekerenaar en genoot hij dan ook zichtbaar van het eerbetoon. "Ik ben Ekeren zó dankbaar voor de zorgeloze jeugd die ik hier mocht beleven", aldus Alderweireld. "Urenlang heb ik hier in Hof De Bist met mijn broers gevoetbald. Ik kwam hier ook vaak lopen als voorbereiding op wedstrijden. Jammer genoeg breng ik momenteel te weinig tijd door in Ekeren. Ik spendeer het meeste van mijn tijd in Londen en kom amper drie keer per jaar laar langs. Daar moet tijdens mijn voetbalpensioen verandering in komen. Want Ekeren zit voor altijd in mijn hart."





Dat Alderweireld in Ekeren een graag geziene gast is, mag een understatement heten. Honderden supporters verzamelden aan kasteel Hof De Bist om een glimp van hun idool op de vangen.





Germinal

En de stervoetballer trotseerde met plezier de lange rijen handtekeningenjagers. "Het is best spannend om een Rode Duivel van dichtbij te kunnen zien", zeggen Seppe (8) en Elina (11) terwijl ze aanschuiven. "We hebben alle wedstrijden van de Belgen bekeken en Toby heeft echt super verdedigd."





Alderweireld groeide op in Ekeren, op een boogscheut van het Veltwijckpark, de vroegere thuisbasis van voetbalclub Germinal. Al op zijn vijfde speelde hij er mee met de duiveltjes. In 1999 fuseerde Germinal met Beerschot tot GBA. De club ging een samenwerkingsverband aan met Ajax, dat de beste jeugdspelers naar Amsterdam haalde. Ook de vijftienjarige Toby Alderweireld verkaste naar Ajax. Op zijn negentiende debuteerde hij er bij het A-team. Na tussenstops bij Atletico Madrid en Southampton belandde Alderweireld in 2015 bij de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Sinds 2009 speelt Alderweireld bij de Rode Duivels.