'Bijenpest' treft Ekerse imker 02 juni 2018

Bij een imker in de Dragonderstraat in Ekeren is de bijenziekte Amerikaans Vuilbroed aangetroffen. Eén bijenvolk - dat zijn gemiddeld genomen 30.000 bijen - werd vernietigd.





Vorige week werd de ziekte aangetroffen. "De resultaten van de analyses gaven bevestiging van Amerikaans Vuilbroed, maar bij de inspectie zelf werden er geen uiterlijke symptomen vastgesteld", zegt Dorine Van Geert, de woordvoerster van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).





Amerikaans Vuilbroed is een nachtmerrie voor elke imker. De besmettelijke bijenziekte wordt overgebracht door een bacterie die tientallen jaren kan overleven. Jonge larven zijn het gevoeligst voor de ziekte. Volwassen bijen worden niet aangetast, maar geven de ziekte wel door. Amerikaans Vuilbroed kan de productiviteit gevoelig doen dalen en het bijenvolk doen wegkwijnen. De bijenziekte is niet schadelijk voor mensen.





Het is voorlopig onduidelijk of er nog bijenkorven uit de omgeving besmet zijn geraakt. "Het onderzoek is volop aan de gang en er werd hiervoor een perimeter afgebakend van drie kilometer. Daarbinnen is het verboden om bijen, kolonies of kasten te verkopen of uit te lenen", zegt Van Geert. "Er zal bij een twintigtal imkers binnen deze perimeter worden langsgegaan om te kijken of er symptomen van Amerikaans Vuilbroed kunnen worden vastgesteld."





De imker uit Ekeren wilde gisteren liever niet reageren. (BJS)