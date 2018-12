Eén op twee te snel in Bosdreef Politie en gemeente overleggen over andere maatregelen in de straat Toon Verheijen

16 december 2018

20u14 0 De politie Noord hield de voorbije weken snelheidscontroles op verschillende plaatsen, maar vooral in de Bosdreef. Uit die controles blijkt dat één op de twee bestuurders in de Bosdreef zich niet houdt aan de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

In de Bosdreef is de snelheid, tussen de Heidestraat en het rondpunt aan de manège, beperkt tot 30 km/u. Dit is ingevoerd omdat het zicht op de rijbaan in dit deel van de straat beperkt is door enkele bochten. Bovendien is dit een vaak gebruikte weg door voetgangers en fietsers. “Er kwamen verschillende meldingen binnen over te hoge snelheden in de straat”, klinkt het bij de politie. “Verkeerstellingen bevestigden dit en daarop werd beslist om snelheidscontroles uit te voeren. Het aantal overtreders varieerde tussen 31 en 62 procent. Gemiddeld reed er 53 procent te snel. Er werden snelheden tot bijna 80 kilometer per uur gemeten.”

Samen met de gemeente Kapellen wordt bekeken om bijkomende snelheidsremmende maatregelen in te voeren in deze straat.