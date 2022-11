Een lugubere videoclip in een kerk, de outfits van Nicole en Hugo en een scheidsrechter die zijn boekje te buiten gaat: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

1. De kerkgangers van Eisden-Tuinwijk zijn misnoegd na een ‘lugubure’ videoclip in de Sint-Barbarakerk. Vooral een moordscène en de bebloede handen in het doopvont schokken sommige Maasmechelaren. “Een gebrek aan respect”, vindt deken Luc Herbots. Artieste Valentine Musardo (20) woont zelf in de Tuinwijk en verwijst naar het artistieke in het verhaal.

Volledig scherm Eddy Buyle is de man achter de iconische paare pakjes van Nicole en Hugo. © Eddy Buyle

2. Het is 7 april 1973. Nicole en Hugo zingen in hun iconische paarse outfits ‘Baby, baby’ op het Eurosongfestival. Nee, dat jaar wint België Eurosong niet, maar de beelden van dat zingende koppel in hun identieke paarse pakjes in Las Vegasstijl gaan wél de hele wereld rond. Vanaf dan behoren ze tot het collectieve geheugen van België én het Eurosongfestival. De bedenker en ontwerper van die pakjes? Niemand minder dan Aalstenaar Eddy Buyle (75): “Een man en vrouw in een paars kostuum, met glitters en olifantenpijpen: dat was ‘du jamais vu’ in die tijd.”

Volledig scherm De scheidsrechter beledigde de gekleurde hulptrainer van SK Deinze. © RV

3. Een wedstrijd van de U15 van Lierse Kempenzonen en SK Deinze is zaterdagmiddag na het laatste fluitsignaal uit de hand gelopen. Toen T2 Jacques Wade van SK Deinze na de wedstrijd verhaal ging halen bij de scheidsrechter over enkele betwistbare beslissingen, bejegende die hem racistisch. Op de videobeelden is te zien dat spelers hun Senegalese trainer moeten wegtrekken.

Volledig scherm Paul-Henri Cuvelier in één van zijn wijnkelders: gebrek aan plaats én aan tijd. © GEDR

4. Hij heeft verschillende kelders voor zijn verzameling van 15.000 flessen van 1.850 verschillende soorten wijn en restaurantgids Gault&Millau 2023 riep zijn wijnkaart recent nog uit tot de beste van het land. Maar volgens Paul-Henri Cuvelier (40), sommelier en zaakvoerder van restaurant Paul de Pierre in Etikhove is het eigenlijk allemaal een uit de hand gelopen hobby. “Ik proef de flessen blind, en op basis van die proeverij bestel ik er dan. Te veel om goed te zijn, volgens mijn vrouw”, lacht hij. Wij kregen een rondleiding.

Volledig scherm Joris Minnoye (32) is zaterdagmiddag overleden bij een tragisch ongeval. © JSL

5. Bij een tragisch arbeidsongeval is Joris Minnoye, een 32-jarige man uit Herent, zaterdag om het leven gekomen. De dertiger liet het leven door een technisch defect van zijn vrachtwagen, op het stuk grond waar hij zijn jeugd doorbracht. De familie van Joris blijft verslagen achter. “We gaan hem ongelofelijk hard missen. Het enige positieve aan dit verschrikkelijke verhaal is dat Joris nu weer herenigd is met zijn papa die vier jaar geleden overleed.”

Volledig scherm Kasteelheer Ghislain d'Ursel met zijn zoon Joseph en honden Savannah en Gipsy. © Karolien Coenen

6. Ontelbaar veel kamers, 365 ramen, 65 hectaren park en tuin... Op onze videobeelden is te zien hoe reusachtig het kasteel van Hex in het Limburgse Heers is. Dat brengt heel wat onderhoudswerk en een drukke agenda met zich mee. Toch vindt de bewoner van het kasteel nog een moment tijd om ons een glimp te geven van het leven als kasteelheer. “We hebben in het verleden één geluk gehad,” vertelt graaf Ghislain d’Ursel, “Onze familie had in de 19de eeuw niet al te veel middelen. Daarom is dit nog een van de weinige prachtige, kwetsbare 18de-eeuwse kastelen van Vlaanderen.”

Volledig scherm Het toenmalige Grand Café TV Oost werd in 2013 gesloten na een aanhoudend financieel conflict tussen Jiri De Laet (rechts) en de vorige uitbater Philippe Van Genechten. © bfs/rv

7. De omstreden en voormalige Open Vld-medewerker Jiri De Laet legde eerder al een hobbelig parcours af in de Wase horeca. In 2013 was hij onder meer betrokken bij een frauduleuze overname van Grand Café TV Oost op het Stationsplein in Sint-Niklaas. Toen zou hij 90.000 euro in eigen zak gestoken hebben.

