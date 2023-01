Een lijk in een koffer, stormloop op de ‘klein Delhaize’ en een digitale meter bij de overburen: deze regioverhalen mocht u niet missen afgelopen weekend

1. “Een stoffen paarse reiskoffer, één op één meter groot. Met een versneden lichaamsdeel in.” Een inwoner van het appartementsblok aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne deed vrijdagavond samen met twee vrienden een lugubere ontdekking in de kelder toen ze een kast wilden verhuizen. Een romp werd teruggevonden, zonder hoofd of andere ledematen. De vrienden doen hun verhaal.

Volledig scherm De uitverkoop lokte een massa mensen. © Arne Blomme

2. 50 procent korting op een product is altijd verleidelijk. Maar wanneer het volledige assortiment van een winkel zo is afgeprijsd, wordt het pas echt interessant. Zo hield de ‘kleine’ Delhaize in de Stationsstraat in Eeklo zaterdag een totale uitverkoop nadat ze eerder het faillissement hadden aangekondigd. Dat leidde tot ellelange rijen, volgeladen laden karren en extreem hamstergedrag. “Ik zag al een dame met een volledige kar Red Bull naar buiten lopen.”

Volledig scherm John toont de digitale meter met zijn EAN-code en huisnummer op in de garage van de overburen van nummer 66. Hij woont op 58, zoals het etiket op het toestel ook weergeeft. © KAR

3. John Lux uit de Lange Venstraat in Tremelo zit even met de handen in het haar. Hij bestelde een digitale elektriciteitsmeter bij Fluvius, maar terwijl hij thuis braaf zat te wachten op de technieker, werd de meter bij de overburen geïnstalleerd. Een technieker die het probleem achteraf moest komen oplossen, vergiste zich opnieuw van adres. “Zo moeilijk kan het toch allemaal niet zijn?”, klaagt John, die nog steeds naar zijn oude teller zit te staren.

Volledig scherm Johan V. (r.) verscheen voor assisen nadat hij zijn liefdesrivaal 'Smette' doodschoot in café 't Bierhuis (l.). © RV

4. “Awel, ei joen revolvertje mee?” De smalende woorden van Danny ‘Smette’ Desmet zijn in augustus 1999 meteen ook zijn laatste. Aan zijn arm hangt op dat moment zijn ex Dorine, tegenover hem staat haar vriend Johan V. Dat de “moegetergde” man na het eerste fatale schot geen tweede slachtoffer maakt, is al opvallend. Maar wat jury én Dorine later in de rechtbank te zeggen hebben, doet pas echt grote ogen trekken. Een reconstructie.

Volledig scherm Marc Goossens leidt ons veilig door het Mechelse spookhotel in het Vrijbroekpark. © David Legreve

5. Na meer dan vijftig jaar krijgt het ‘spookhotel’ in het Mechelse Vrijbroekpark een nieuwe bestemming. Het restant van wat ooit een megahotel had moeten worden, zal tegen eind volgend jaar voor het eerst worden ontsloten voor het publiek met een nieuw wandelpad. Wij konden nu al op ontdekking door de kleurrijke ruïne, en deden dat onder de deskundige vleugels van parkmedewerkers Barbara Pardon en Marc Goossens. “Nu even opletten dat je je nek niet breekt.”

Volledig scherm Steffi Derwael en hond Zino die werd aangevallen door een wilde zeug. Twee bijtwonden in zijn nek en één in zijn buik zijn het resultaat. © Mine Dalemans

6. Een zeug met drie biggen heeft donderdagavond een man en zijn hond aangevallen in hun eigen tuin in Godsheide. “Papa is er met de schrik vanaf gekomen, maar onze hond is ernstig gewond geraakt”, vertelt dochter Steffi. De familie wil dat er snel iets gedaan wordt aan de groeiende populatie everzwijnen in Hasselt. “Zino had drie ernstige bijtwonden, maar stel je voor dat het een kind was die in de tuin aan het spelen was? Dat zou nog zoveel erger zijn.”

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.