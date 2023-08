Een frisse coupe voor het nieuwe schooljaar: ontdek hier 48 kindvriendelijke kappers in heel Vlaanderen

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Dat betekent vaak een nieuwe boekentas en outfit, maar ook: tijd om naar de kapper te gaan voor een frisse snit. Maar een bezoekje aan het kapsalon kan voor kinderen soms een uitdaging zijn. Wij gingen op zoek naar kappers in heel Vlaanderen met extra aandacht voor je kleine spruit. Van speciale kapstoeltjes tot een kapdiploma: in deze kapsalons voelt elk kind zich op zijn gemak.

VLAAMS-BRABANT

Galmaarden: Hair Axent

Volledig scherm Bij Jessica zijn de kindjes even een beetje superheld, zoals hier haar zoontje © Hair Axent

Hair Axent in Galmaarden bestaat 13 jaar. De zaak werd opgericht door Jessica Dekoninck, die er de hulp krijgt van Elisa. “Wij zijn een heel kindvriendelijk kapsalon”, stelt Jessica. “Als de kinderen zich goed voelen bij ons, maakt dat hun kappersbeurt zo veel aangenamer.” Bij Hair Axent gaan ze dan ook tot het uiterste om een bezoekje aan de kapper tot een leuke ervaring te maken. “Kindjes die bang zijn op de kappersstoel worden rustig in de speelhoek geknipt”, vertelt Jessica. Ze probeert dan eerst te achterhalen waarvoor ze precies bang zijn en zoekt vervolgens naar de gulden middenweg tussen angst en een nieuwe snit. Voor een nieuw kapsel betalen jongens tot 12 jaar 21 euro en meisjes 26,50 euro. Voor peuters ligt de prijs nog net iets lager.

Waar? Nieuwstraat 44, Galmaarden

Wanneer? Van dinsdag tot zaterdag op afspraak. Dinsdag en donderdag late avonddienst

Steenokkerzeel: Kapsalon SaNa

Volledig scherm Natasja en Sarah leiden de kindjes af met een reuzengrote Bumba aan de muur © SaNa / SaNa

Ze zijn al 17 jaar hartsvriendinnen, maar vijf jaar geleden stapten Natasja Verdickt en Sarah Macias Garcia samen in een avontuur. Ze namen een kapsalon over in Steenokkerzeel en doopten het om tot SaNa. Speciaal voor de kinderen hebben ze er een Bumba-hoekje ingericht. Op de tv kunnen zij dan rustig naar hun favoriete clown kijken, terwijl Sarah en Natasja kappen. “Geloof ons, dat heeft hier al enorm geholpen”, klinkt het. “Na afloop krijgen ze een koekje of snoepje, en dan zijn ze nog enthousiaster”, geven de dames mee. Kinderen onder de 3 jaar betalen hier 16,50 euro. Nadien splitsen ze bij SaNa de prijs op voor jongens en meisjes. Voor meisjes tot 12 jaar tel je eerst 30 en later 40 euro neer. Bij de jongens evolueert de prijs van 21,50 naar 25,50 euro.

Waar? Tervuursesteenweg 260, Steenokkerzeel

Wanneer? Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17.30 uur. Woensdag van 9 tot 17.30 uur. Zaterdag van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur

ANTWERPEN

Hoboken: Hair Art Dave

Volledig scherm Enkele jonge klanten bij Hair Art Dave © Hair Art Dave / Hair Art Dave / Hair Art Dave

In 1987 begon Dave als student in het toenmalige kapsalon van Cesar Callebaut. Uiteindelijk stapte hij in 1996 in een nieuwe bvba en in 2013 kocht hij de aandelen van Cesar over. Sindsdien is Dave de zaakvoerder van Hair Art Dave in Hoboken. De huidige trend voor de jongens is een korte contour met langer haar vanboven of een kort kapsel met piekjes. Bij de meisjes is de boblijn nog steeds een trendzetter. Bij Dave krijgen de kinderen een leuke schort aan. Zo blijven de jonge klanten rustig. De ouders gebruiken ook vaak hun gsm om filmpjes af te spelen. Verder proberen de kappers de kinderen altijd te betrekken bij de knipbeurt, door te vertellen wat ze gaan doen. En nadat ze een nieuwe snit hebben gekregen, wacht er ook nog een snoepje of koekje.

Waar? Sint-Bernardsesteenweg 1134, 2660 Antwerpen

Wanneer? Dinsdag en woensdag van 9 tot 18 uur, donderdag van 9 tot 19.30 uur, vrijdag van 9 tot 17.30 uur, zaterdag van 8 tot 15 uur

Heist-op-den-Berg: ‘t Knipsalon

Volledig scherm Kinderen hoeven zich niet te vervelen in 't Knipsalon. © 't Knipsalon

Zes jaar geleden opende Elien Horemans de deuren van ‘t Knipsalon in Heist-op-den-Berg. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen zijn welkom in haar salon. Zij worden extra in de watten gelegd met een leuke brommer om op te zitten, een televisie waar ze tijdens de knipbeurt naar kunnen kijken en speciale kapmantels. Nadien mogen de kinderen ook nog een cadeautje grabbelen uit een mand. Met Sep en Ella heeft Elien zelf ook twee kindjes. Sep (op de foto) is al helemaal klaar voor de eerste schooldag. Hij ging voor een kort kapsel. Gel of wax in de haren blijven immers een topper. Al ziet Elien de laatste tijd ook veel jongens met een langere ‘beachboy-look’. Bij de meisjes worden dan weer meestal vlechtjes of staartjes gemaakt.

Waar? Hof van Riemenstraat 15 A, 2220 Heist-op-den-Berg

Wanneer? Dinsdag van 9 tot 21 uur, woensdag en vrijdag van 9 tot 18 uur, donderdag van 9 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 15.30 uur (enkel op afspraak)

OOST-VLAANDEREN

Gent: Haarstudio Muis

Volledig scherm Bij Haarstudio Muis mogen kindjes plaatsnemen in een autootje of gekleurde stoel © Haarstudio Muis / Haarstudio Muis

Haarstudio Muis opende in 1989 als één van de eerste kinderkapsalons in België. Vandaag zijn ook volwassenen welkom, maar 70 procent van het kapsalon blijft ingericht voor de allerkleinsten. Om de knipbeurt voor hen aangenamer te maken, mogen ze plaatsnemen in een autootje of gekleurde stoel. Tijdens hun bezoek kunnen ze televisie kijken. “Het programma is aangepast aan de leeftijd van het klantje. Dat gaat van Bumba en Plop tot Paw Patrol of een Disneyfilm”, vertelt Ulrike Buyle. “De haren worden gewassen in een grote rode wagen die we een beetje als brandweerwagen aangekleed hebben.”

Waar? Antwerpsesteenweg 278, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)

Wanneer? Dinsdag van 13 tot 18 uur, woensdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.30 uur.

Prijs? Tot 3 jaar betalen kindjes 20 euro, vanaf 3 jaar betaal je van 24 tot 30 euro, afhankelijk van de lengte van het haar.

Maldegem: Hair X-pressions

Volledig scherm Bij X-Pressions worden kinderen geknipt in een kinderstoel in de vorm van een quad of autootje © Hair Xpressions

In Maldegem vind je Hair X-Pressions, een kap- en schoonheidssalon. Zowel kinderen als dames en heren kunnen er terecht voor een knipbeurt of verzorging. Om het bezoek voor de allerkleinsten wat leuker te maken, worden zij geknipt in één van de twee kinderstoelen: een quad en een autootje. Na iedere behandeling krijgen ze bovendien twee snoepjes of een koffiekoekje. Worden de haren van je kleine spruit voor de eerste keer geknipt? Dan gaat hij of zij naar huis met een kapdiploma en een zakje van de eerste haartjes.

Waar? Westeindestraat 24, 9990 Maldegem

Wanneer?Dinsdag en woensdag van 8.30 tot 18 uur, donderdag van 8.30 tot 20 uur, vrijdag van 8 tot 18 uur en zaterdag van 8 tot 17 uur.

Prijs? Voor kinderen tot 13 jaar betaal je 15 euro voor een droge snit, 17,50 euro voor snit en drogen bij kort of mediumlang haar en 22 euro voor lang haar.

Volledig scherm Kinderkapsel bij Capper-ine in Berlare © Capper-ine Berlare: Capper-ine

“Iedereen is welkom in ons modern salon aan Berlare Kerk. Niet alleen mannen en vrouwen kunnen hier terecht, maar ook kinderen worden hier in de watten gelegd”, vertelt kapster Melissa. “Ook voor kinderen zetten we met plezier onze massagestoel op en voor wie wil worden er ook hoofdmassages gegeven. Na een zen-momentje toveren wij de kleinste klantjes om tot een echte superheld of prinses in de mooie knipmantel. Daarnaast schotelen we graag een hapje en een drankje voor.”

Waar? Dorp 43 in Berlare

Wanneer? Dinsdag, woensdag en vrijdag open van 9 tot 18 uur, donderdag van 13 tot 22 uur, zaterdag van 7 tot 16 uur, zondag en maandag gesloten.

Prijs? Tussen 23 en 45 euro.

Nederzwalm: Lucky Hair Day

Volledig scherm Lucky Hair Day in Nederzwalm © Lucky Hair Day

“Ik ben al vijf jaar trotse eigenaar van mijn bloeiende zaak”, vertelt zaakvoerster Stefanie. “We hebben zelf een kindje en vinden het daarom belangrijk dat kinderen gerustgesteld worden bij de kapper, zeker de allereerste keer dat ze komen. Daarom hebben wij voor de jongens een superheldmantel en voor de meisjes een prinsessenmantel. Ten slotte krijgen alle kinderen jonger dan twaalf jaar een knipbeurt aan de helft van de prijs.”

Waar? Neerstraat 19 a in Nederzwalm

Wanneer? Dinsdag en donderdag open van 9 tot 15 uur, woensdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 18 uur, zaterdag van 8 tot 16.30 uur, zondag en maandag gesloten.

Prijs? Van 14 tot 19 euro.

WEST-VLAANDEREN

Knokke-Heist: Beauty 4 Kids

Volledig scherm Beauty 4 Kids in Knokke © Beauty 4 Kids

Inge Vanluchene baat kapsalon Beauty 4 Kids in Kortrijk uit. “Ik ben in 1990 begonnen met de zaak. Daarnaast ontwikkelde ik kindershampoo en kindergel met allerlei geuren en een natuurlijke luizenshampoo. Ik heb ook opleidingen gegeven aan kappers”, vertelt ze. “Ik opende vervolgens in 2010 een tweede kinderkapsalon in de Taborastraat in Knokke. Ik ben in 2020 met mijn kapperszaak in Kortrijk gestopt. Sindsdien knip ik enkel nog in Knokke.”

“Mijn kapsalon is volledig op kindermaat. Zo worden de haren gewassen in een wasauto en mogen de kinderen de geur van de shampoo kinezen. De haren worden geknipt in een knipauto. De favoriete plaats van de kinderen is de schatkamer met onze lollyboom. Alle baby’s, kinderen en tieners zijn welkom voor een frisse knipbeurt.”

Waar? Taborastraat 13 in Knokke-Heist

Wanneer? Open op maandag, dinsdagnamiddag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Donderdag en zondag gesloten.

Rumbeke: Kapsalon Hairforce

Volledig scherm Kapsalon Hairforce in Rumbeke © Kapsalon Hairforce

“Kinderen kunnen bij ons terecht voor een knipbeurt, brushing, feestkapsels en vlechten. Van een pasgeboren baby tot tieners: iedereen is welkom bij ons”, klinkt het bij Shirley van Kapsalon Hairforce. “Voor de allereerste knipbeurt van de kleintjes wordt er ook een knipdiploma met een eerste haarlok voorzien.”

“Ons kapsalon heeft twee aparte ruimtes. Eentje voor volwassenen en eentje voor kinderen. De kinderruimte is volledig ingericht voor kinderen met een wasauto, kappersstoelen in de vorm van een auto en een speelruimte voor de kinderen die even moeten wachten. Daarnaast is er voor iedere kapstoel een televisie gemonteerd waarop een dvd naar keuze kan worden afgespeeld. Na de behandeling mogen kinderen grabbelen in de snoepkist of rozijnenbak.”

Waar? Kerkplein 35 bus 1 in Rumbeke (Roeselare)

Wanneer? Dinsdag, woensdag en donderdag open van 8.30 tot 19 uur, vrijdag open van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag open van 7.30 tot 17.30 uur, zondag en maandag gesloten.

Prijs? Tussen 12 en 23 euro.

LIMBURG

Volledig scherm Kinderkapsel bij Dirk De Witte Kappers © Dirk De Witte Kappers Kuringen: Dirk De Witte kappers

Dirk De Witte kappers zijn er niet alleen voor heren en dames, maar zeker ook voor de kids. Voor de meisjes is er een speciale formule waarbij ze geknipt en gehanddroogd worden. De prijs is afhankelijk van de leeftijd. Wil jouw dochter graag een brushing met alles erop en eraan of een echte prinsessen-look? Dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Voor de jongens is er ook een knippen-en-handdrogen-formule maar daarnaast ook een barber-formule. In deze formule zitten hippe kapsels zoals een fade en een reverse mullet. Met andere woorden: bij Dirk De Witte kappers vind je voor elk wat wils.

Waar? Kuringersteenweg 491 in Kuringen

Wanneer? Van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur.

Prijs? Op aanvraag.

Meer informatie vind je hier.

