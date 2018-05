Zwemmen wordt duurder (maar Eeklonaars krijgen korting) 31 mei 2018

Zwemmen wordt in het nieuwe zwembad van Eeklo duurder. Voor inwoners van Eeklo komt er wel een korting.

Op vrijdag 29 juni wordt het nieuwe Verbauwenbad in Eeklo officieel geopend. Zwemmen in het oude zwembad kost 2,5 euro. In het nieuwe zwembad zal een zwembeurt 3,5 euro kosten. Inwoners van Eeklo krijgen wel een korting en betalen 3 euro. Kinderen mogen zwemmen voor 2,5 euro.





"Voor kinderen wordt geen onderscheid gemaakt tussen inwoners van de stad of niet", zegt schepen van Sport Dirk Van De Velde (CD&V+). "Kinderen hebben niet altijd een identiteitskaart op zak, dus is het te moeilijk om dat te controleren. We kiezen er bewust voor om Eeklonaars een korting te geven in het zwembad, omdat onze inwoners via hun belastingen al meebetaald hebben in de aanleg van het nieuwe zwembad. Het verschil van een halve euro is niet echt groot, maar ook de tarieven voor niet-Eeklonaars moeten natuurlijk redelijk blijven."





150.000 zwemmers

Het zwembad van Eeklo lokt 150.000 zwemmers per jaar. In het nieuwe bad wordt een stijging verwacht. Open Vld had de korting voor Eeklonaars liever wat groter gezien, maar stemde toch mee. Onafhankelijk raadslid Filip Lecompte vindt het prijsverschil van een halve euro ook te klein.





"Dit zijn de tarieven voor de start", zegt schepen Van De Velde. "Een zwembad kost handen vol geld, en winst maken is onmogelijk. Dat is ook de bedoeling niet. Een scholenstad als Eeklo heeft een zwembad nodig." (JSA)