Zwembad wellicht pas op 23 juli open 14 juli 2018

Het splinternieuwe Verbauwenbad in Eeklo gaat wellicht pas op maandag 23 juli open voor het grote publiek.





Na het openingsweekend van begin deze maand moest het splinternieuwe zwembad meteen weer dicht, omdat er zeer kleine lekjes ontdekt waren. De stad Eeklo heeft 9,5 miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe zwembad en wil pas laten opleveren wanneer alles perfect in orde gezet is. Het schepencollege deed gisteren een rondgang in het nieuwe Sportpark en het Verbauwenbad. "De voorbije twee weken werden al heel wat knelpunten weggewerkt, maar in de loop van volgende week worden nog enkele zaken aangepakt", zegt schepen van Sport Dirk Van de Velde (CD&V+). "Halfweg volgende week valt dan een definitieve beslissing. Het Verbauwenbad zal vermoedelijk op maandag 23 juli open gaan." (JSA)