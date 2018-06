Zwembad direct na opening weer dicht FEESTJE MORGENAVOND IN MINEUR DOOR WATERLEK IN NIEUWE KUIP JOERI SEYMORTIER

28 juni 2018

02u40 0 Eeklo De opening van het nieuwe Verbauwenbad in Eeklo wordt morgenavond een feestje in mineur. Meteen na het openingsweekend moet het zwembad weer dicht, voor enkele dagen of misschien zelfs twee weken. De nieuwe kuip lekt en daardoor komt er water in de kelder. "Dat moet eerst opgelost worden", klinkt het.

Met veel toeters en bellen gaan enkele oud Olympiërs morgenavond het nieuwe zwembad van Eeklo inspringen. Maar vooraleer jij en ik echt baantjes mogen trekken, moeten we nog wat geduld hebben. Nog voor de opening van het splinternieuwe zwembad zijn er al problemen, en die moeten volgende week eerst weggewerkt worden.





"Er zijn nog wat technische fouten die moeten weggewerkt worden", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Het openingsweekend komt niet in gevaar, maar volgende week maandag moet het zwembad wel weer even dicht. Er is een kleine waterinsijpeling in de kelder. Wellicht komt dat van één van de 150 boringen die nodig geweest zijn voor de beweegbare bodem van ons zwembad. Dit hele Sportpark heeft 12 miljoen euro gekost, waarvan het zwembad alleen al 9,5 miljoen euro. Als goede bestuurder kunnen we dat niet laten opleveren, als er nog technische gebreken zijn."





9,5 miljoen euro

De sluiting zou zelfs kunnen duren tot half juli, maar burgemeester Loete denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Uit de laatste informatie blijkt dat de problemen sneller opgelost zouden geraken", zegt de burgemeester. "Vrijdagavond mogen de Olympiërs en de familie Verbauwen zeker zwemmen. Zaterdag en zondag kan het publiek ook zeker zwemmen tussen 14 en 18 uur. Maandag gaat het zwembad in ieder geval weer dicht, wellicht voor enkele dagen. Hoe lang precies hangt af van de verdere technische onderzoeken."





Nog werk aan de winkel

Hoe dan ook: morgenavond en dit weekend wordt er gefeest en geklonken op hét prestigeproject van deze legislatuur. "Twaalf miljoen duur? Alle openbare investeringen kosten veel geld. Maar we investeren hier wel voor de toekomst van tientallen jaren. Mensen in beweging krijgen is belangrijk, dus een stad heeft ook een verantwoordelijkheid om daarin te investeren", zegt burgemeester Koen Loete nog.





Vandaag en morgen moet sowieso nog keihard doorgewerkt worden in het Sportpark. Gisterenochtend maakte Radio 2 Oost-Vlaanderen een live-uitzending vanuit het zwembad, en daar werd al opgemerkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Het buitenplein voor het Sportpark is nog verre van klaar. "Binnenin is er nog werk aan de winkel, maar dat lukt wel tot vrijdagavond", zegt sportfunctionaris Rik De Boever. "Aan het nieuwe groene voorplein moet nog gewerkt worden, maar dat zal in de loop van de komende weken gebeuren."