Zwangere Isolde Lasoen stelt concert in CC De Herbakker uit Joeri Seymortier

07 januari 2019

08u22 0 Eeklo Het concert van Isolde Lasoen dat voorzien was op 31 januari, wordt verplaatst naar vrijdag 3 mei.

Isolde Lasoen is zwanger van een tweede kindje. Daardoor kan het concert ‘Isolde XL’ niet plaatsvinden op donderdag 31 januari, zoals gepland. Het concert wordt verplaatst naar vrijdag 3 mei, om 20.30 uur in Cultuurcentrum De Herbakker. Je kan nog altijd kaarten kopen voor het uitgestelde concert. Die kosten 19 euro, of 5,5 euro voor mensen met een Uitpas met kansentarief.

Info: www.ccdeherbakker.be.