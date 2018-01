Zorgverleners mogen parkeren voor garage 24 januari 2018

Binnenkort zullen zorgverleners in Eeklo mogen parkeren voor garages en opritten. De eigenaars van die garages moeten wel met een sticker aangeven dat het mag.





Rita Gysels (N-VA) kwam met het voorstel op de proppen en krijgt gehoor bij het stadsbestuur. Onder meer in Gent, Diksmuide en Nieuwpoort bestaat het systeem al. "Het gaat om huisartsen, kinesisten, en thuisverplegers", zegt Rita Gysels. "Die mensen staan onder tijdsdruk en moeten vaak snel ergens zijn. Ze verliezen veel tijd met het zoeken naar parkeerplaats. Inwoners van Eeklo zouden zich vrijwillig kunnen opgeven, zodat er voor een korte periode voor hun garage mag geparkeerd worden. Dat kan je dan kenbaar maken door een speciale sticker op je garagepoort te kleven. De zorgverlener moet ook een kaart met gsm-nummer op het dashbord leggen. Wanneer de eigenaar dan toch dringend uit zijn garage moet, dan kan de zorgverlener snel gebeld worden."





Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) stapt mee in het verhaal. "We gaan dat voorstel samen met onze diensten en de politie uitwerken", zegt De Waele. "Er is wel wat werk om een sluitend reglement te maken. Want vandaag mag je eigenlijk alleen voor een garage parkeren, als je nummerplaat op die garagepoort hangt. Dat moet aangepast worden." (JSA)