Zondag vier wandelingen vanuit Huysmanhoeve Joeri Seymortier

09 april 2019

09u44 0 Eeklo Zondag 14 april kan je op de Huysmanhoeve in Eeklo starten voor vier wandelingen door Eeklo en het Meetjesland.

Er zijn wandelingen van 6,5 kilometer, en voor de doorstappers ook van 12, 14 en 16 kilometer. Er is een vrije start mogelijk vanaf 8 uur ’s morgens tot 13 uur ‘s middags. Vanaf 12 uur kan je genieten picknicken op de Huysmanhoeve. Inschrijven voor de wandeling gebeurt de dag zelf aan de balie van het toeristisch infokantoor. De picknick op voorhand bestellen is noodzakelijk. Dat kan via huysmanhoeve@plattelandscentrum.be of 09/327.04.47. Je vindt Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in de Bus 1 in Eeklo.