Zondag in Het Leen: Poëzie in het bos Joeri Seymortier

25 januari 2019

09u29 0 Eeklo Wie houdt van natuur en poëzie, kan op zondag 27 januari naar ‘Poëzie in het bos’ in het provinciaal domein Het Leen in Eeklo.

‘Poëzie in het bos’ is een inspirerende boswandeling met poëtische momenten. Je kan zondag gratis meewandelen vanaf 9.30 uur. Afspraak in Het Leen, Gentsesteenweg 80 in Eeklo. Info: www.hetleen.be.